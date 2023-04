Wyrzuciła psa z balkonu, zwierzę trzeba było uśpić. 42-latka stanie przed sądem

Do zdarzenia doszło pod koniec marca w centrum Białegostoku . Sytuację zaobserwowała osoba, która przechodziła obok i z jej relacji wynikało, że na balkon wyszła kobieta, która wyrzuciła psa, po czym schowała się do środka. Pies upadł na chodnik.

Kobieta stanie przed sądem

- We wtorek do Sądu Rejonowego w Białymstoku został skierowany akt oskarżenia przeciwko oskarżonej kobiecie, która 23 lutego 2023 roku w Białymstoku znęcała się ze szczególnym okrucieństwem nad psem rasy foksterier w ten sposób, że wyrzuciła go przez balkon z drugiego piętra budynku - poinformował we wtorek PAP szef Prokuratury Rejonowej Białystok-Południe prokurator Wojciech Zalesko. Dodał, że pies odniósł obrażenia, które stanowiły zagrożenie życia i zdrowia.