Wyrzuciła psa przez balkon. Usłyszała wyrok

Na pół roku więzienia skazał we wtorek Sąd Rejonowy w Białymstoku (woj. Podlaskie) 42-latkę za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad psem. Kobieta wyrzuciła zwierzę z balkonu. Pies upadek przeżył, ale z powodu obrażeń i wcześniejszego słabego stanu zdrowia został uśpiony.

Do zdarzenia doszło pod koniec lutego tego roku w centrum Białegostoku. Sytuację zaobserwowała osoba, która przechodziła obok i z jej relacji wynikało, że na balkon na drugim piętrze kamienicy wyszła kobieta, wyrzuciła psa, po czym schowała się do środka. Zwierzę upadło na chodnik.

Prowadzący sprawę białostoccy policjanci ustalili, że psa rasy foksterier wyrzuciła 42-latka, która mieszkała w tym mieszkaniu. Badanie alkomatem wykazało, że miała blisko 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Kobiecie postawiono zarzut znęcania się na zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem. W śledztwie przyznała się. We wtorek przed sądem mówiła jednak, że zupełnie tej sytuacji nie pamięta z powodu spożytego alkoholu. Zapewniała, że świadomie nie skrzywdziłaby psa, który należał do jej ówczesnego konkubenta. W domu był też drugi pies, należący do niej.