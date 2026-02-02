Wyrok za działanie na rzecz obcego wywiadu przeciwko Polsce i USA

Pięć osób z zarzutami działania na rzecz obcego wywiadu Źródło: TVN24

Do zatrzymania doszło 14 marca 2025 roku przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany. W dniu 9 stycznia przed Sądem Okręgowym w Białymstoku zapadł wyrok w tej sprawie.

"Oskarżonemu, na poczet orzeczonej kary, zaliczono okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od 14 marca 2025 roku do 9 stycznia 2026 roku" - podała Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Podawał się za oficera CIA

Mężczyzna podawał się za oficera amerykańskiej Centralnej Agencji Wywiadowczej (CIA). Od 27 listopada 2024 roku do 14 marca 2025 roku zgłosił gotowość do udzielania informacji na rzecz Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego Białorusi na szkodę USA.

Jak poinformowała Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w swoich działaniach Saulius V. wykorzystywał między innymi sztuczną inteligencję.

