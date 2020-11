Doprowadził do czołowego zderzenia, zginęło małżeństwo. Rok więzienia dla sprawcy wypadku

Zdaniem biegłych, Litwin nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze. Przez co stracił panowanie nad kierownicą. Jak na łamach lokalnych mediów wypowiadała się zastępca Prokuratura Rejonowego w Białymstoku Katarzyna Pietrzycka, mężczyzna w toku postępowania przygotowawczego nie przyznał się do winy. Twierdził, że nie wykonywał żadnego manewru. Nie był w stanie określić, w jaki sposób znalazł się na przeciwległym pasie. Postanowił jednak dobrowolnie poddać się karze. Za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym groziło mu do ośmiu lat więzienia.