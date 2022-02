Uciekał przed zatrzymaniem, policjant postrzelił go w pośladek. Sąd warunkowo umorzył postępowanie, sprawa znów trafi na wokandę

czytaj dalej

Po tym jak w szpitalu we Włodawie (Lubelskie) zmarł 33-letni pacjent, który trafił tam z poważnymi obrażeniami, policja zatrzymała czterech mężczyzn, co do których podejrzewała, że mogli mieć związek z jego śmiercią. Jeden z nich usłyszał zarzut uszkodzenia ciała. Grozi mu do pięciu lat więzienia.