Białystok

Władze miasta rozebrały zabytkowe domy. Prokuratura umorzyła śledztwo. Jest skarga

Rozpoczęła się odbudowa
Białystok. Trwa odbudowa dwóch rozebranych domów przy ulicy Sucholca
Towarzystwo Opieki nad Zabytkami złożyło skargę na prokuraturę, która umorzyła śledztwo nie dopatrując się popełnienia przestępstwa w rozbiórce dwóch zabytkowych domów przy ulicy Suchowolca 25 i 25A w Białymstoku. Budynki stanowiły mienie miasta. Są właśnie odbudowywane. Władze miasta podkreślały, że musiały rozebrać domy, bo były one w złym stanie technicznym. TOnZ domaga się od śledczych sprawdzenia, kto jest winien doprowadzenia budynków do takiego stanu. Nie tylko zresztą tych, które rozebrano, ale też tych które jeszcze stoją.

- Sednem tej sprawy nie jest to, że władze miasta rozebrały budynki, które były w złym stanie, ale to że doprowadziły te budynki do złego stanu. Stąd też bardzo dobrze, że złożona została skarga na działanie prokuratury - mówi nam społecznik Maciej Rowiński-Jabłokow, założyciel profilu facebookowego Ręce Precz od Dojlid.  

W grudniu Prokuratura Rejonowa Białystok-Południe umorzyła śledztwo w sprawie rozbiórki przez władze miasta dwóch zabytkowych domów przy ul. przy Suchowolca 25 i 25A. Śledczy nie dopatrzyli się w działaniach miasta przestępstwa.

Drewniane elementy uszkodziły "grzyby, owady, szkodniki"

Jeszcze przed umorzeniem śledztwa rzeczniczka prezydenta Białegostoku Urszula Boublej, odpowiadając na pytania mediów w tej sprawie, informowała, że władze miasta zamierzały odnowić domy, ale w trakcie prac okazało się, iż "praktycznie wszystkie elementy drewniane są uszkodzone przez czynniki biologiczne" - czyli przez grzyby, owady, szkodniki. Podjęto więc decyzję o rozbiórce budynków i ich późniejszej odbudowie z wykorzystaniem tych elementów rozebranych domów, które się do tego nadają.

Prokuratura ustaliła, że już 10 lat wcześniej magistrat zaczął zbierać dokumenty do podjęcia decyzji o przebudowie budynków, a stosowną decyzję wydano we wrześniu 2017 roku.

W 2019 roku rozpoczęto roboty, które jednak - ze względu na zły stan techniczny budynków - wstrzymano. Obiekty były opuszczone. W 2020 roku wykonane zostały specjalistyczne ekspertyzy, które wskazały na - jak podała prokuratura - niedostateczny stan techniczny, szkodliwe dla zdrowia warunki wewnątrz, a przez to konieczność rozbiórki uszkodzonych części konstrukcji.

Skarga oraz zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa

- Fakt, że w domach pojawił się grzyb był efektem tego, że przeciekały dachy, a okna zostały zabite płytami. Rozbiórki są pokłosiem wcześniejszych zaniedbań - zaznacza Rowiński-Jabłokow.

Skargę na umorzenie śledztwa złożyło do prokuratury wyższego rzędu (czyli w tym przypadku Prokuratury Okręgowej w Białymstoku) Towarzystwo Opieki nad Zabytkami. Natomiast do prokuratury, która umorzyła śledztwo (czyli wspomnianej Prokuratury Rejonowej Białystok-Południe) wpłynęło z TOnZ zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa jeśli chodzi o kolejne trzy domy - przy ul. Suchowolca 25D oraz 25B i 25C.

- Ten pierwszy został odbudowany (w listopadzie 2024 roku powstały tam dwie pracownie artystyczne - przyp. red.), natomiast dwa pozostałe nadal stoją i niszczeją, więc również można się spodziewać, że zostaną w przyszłości rozebrane i odbudowane - wyjaśnia Rowiński-Jabłokow.

TOnZ: odbudowany dom nie ma już wartości zabytkowej

Natomiast wtórujący mu Paweł Łuksza z TOnZ, podkreśla że domy zostały doprowadzone do takiego a nie innego stanu i prokuratura powinna to zbadać.

- Zabytek, który został rozebrany, a potem odbudowany nie ma już wartości zabytkowej. Jedyna wartość polega na tym, że stoi na tym samym miejscu i podobnie wygląda - zaznacza.

Prokuratura prowadzi postępowanie sprawdzające

Marek Winnicki, Prokurator Rejonowy Białystok-Południe, mówi nam, że jeśli chodzi o zawiadomienie TOnZ o możliwości popełnienia przestępstwa, to prowadzone jest obecnie postępowanie sprawdzające.

- Zawiadomienie, które do nas wpłynęło dotyczy szerszego zakresu niż wcześniej prowadzone postępowanie w sprawie rozbiórki dwóch domów - zaznacza prokurator.

Jeśli prokuratura zdecyduje się na wszczęcie śledztwa, nie jest wykluczone, że wróci również do sprawy rozbiórki.

- Na razie jeszcze nie zapadła decyzja, czy tak się stanie - podkreśla prokurator Winnicki.

Konserwator zabytków czeka na odpowiedź władz miasta

Sprawą rozbiórki domów przy Suchowolca 25 i 25A zajął się też Adam Musiuk, Wojewódzki Konserwator Zabytków, który zresztą widzi ten teren z okna swojej siedziby w Pałacu Hasbacha przy ul. Dojlidy Fabryczne 23. Przeprowadził on kontrolę u - sprawującego pieczę nad tymi domami - miejskiego konserwatora zabytków.

- Złożyłem już do prezydenta Białegostoku projekt wystąpienia pokontrolnego. Czekam do 17 kwietnia aż prezydent się do tego projektu ustosunkuje - mówi nam Musiuk.

Domy zostały wzniesione w XIX wieku i wchodziły w skład założenia pałacowo-fabrycznego Hasbachów. Centralnym punktem założenia był wspomniany pałac Ewalda Hasbacha z lat 80. XIX wieku, który zbudował nieopodal tkalnię sukna będącą zaczątkiem dużej fabryki włókienniczej, rozbudowywaną później przez jego syna. W zabytkowych dziś, drewnianych domach mieszkali natomiast robotnicy.

