Wiatr uszkodził balon nad boiskiem piłkarskim. Młody piłkarz trafił do szpitala 

Rosyjskie zagrożenie wobec Ukrainy może zmienić międzynarodowy porządek - oceniła w sobotę szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, która bierze udział w Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg potwierdził, że nie ma oznak wskazujących na to, by Rosja wycofywała swe siły z ukraińskiej granicy. - To nowa normalność - mamy Rosję, która otwarcie kontestuje podstawowe wartości bezpieczeństwa europejskiego, a następnie demonstruje wolę użycia siły lub groźby użycia siły - podkreślił.