Ten bucik leżał w ziemi przez setki lat. Zakonserwowały go wiórki drewna

Podeszwa wykonana z "grubej, mięsistej skóry bydlęcej"

Przed wiekami ktoś go prawdopodbnie wyrzucił

Można go oglądać do końca miesiąca Muzeum Podlaskie w Białymstoku

Poprzednio prezentowano chociażby grot sztandaru oraz radio

W ramach akcji "Zabytek miesiąca" prezentowano do tej pory szereg ciekawych artefaktów, m.in. - opisywany przez nas we wrześniu zeszłego roku - grot sztandaru Publicznej Szkoły Powszechnej nr 2 w Białymstoku, na którym widnieją inicjały jej patrona – marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza. Po tym jak 15 września 1939 roku do miasta weszły wojska niemieckie, zabytek wziął na przechowanie szkolny woźny Józef Musiał. Tak przetrwał do naszych czasów.