Hetman, Student, Bluesman, Aktor... "Nasze misie mogą wybić oręż z rąk prześmiewców"

Miś Aktor przy akademii teatralnej, Miś Ursido przy ulicy Zamenhofa

Przy ul. Mickiewicza stanie zaś Miś Hetman, który przypomni o hetmanie Janie Klemensie Branickim, do którego należał stojący obok Pałac Branickich. Inne niedźwiadki zwrócą uwagę na Białystok, jako siedzibę filii Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza (Miś Aktor przy ul. Sienkiewicza) czy na to, że w stolicy Podlasia urodził się twórca języka esperanto (Miś Ursido przy ul. Zamenhofa).

"To typowa edukacja poprzez zabawę"

- Na pewno zaletą niedźwiadków jest to, że mogą wzbudzić zainteresowanie poznawaniem przestrzeni miejskiej wśród najmłodszych. Wyobrażam sobie rodzinę z dziećmi, która przyjeżdża do Białegostoku, żeby poszukać misiów. To typowa edukacja poprzez zabawę na zasadzie "znajdź niedźwiadka i pomyśl, dlaczego stoi akurat tutaj". Zadziałoby to tym bardziej gdyby miasto wsparło projekt promocyjnie. Na przykład poprzez wydanie mapy i informatora, które byłyby do pobrania w sieci - mówi Anna Sierpińska z oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Białymstoku.