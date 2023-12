Uprowadził swoją żonę i trzyletnią córkę Amelkę. Sąd obniżył mu karę o połowę. Jest wniosek o kasację wyroku

W 2019 roku ta sprawa była głośna w całym kraju. Chodzi o mężczyznę, który na jednym z osiedli w Białymstoku porwał swoją żonę i córkę - trzyletnią wówczas Amelkę. Sąd pierwszej instancji skazał go na trzy lata więzienia, jednak ostatecznie kara została obniżona o połowę. Teraz obrońca złożył do Sądu Najwyższego wniosek o kasację prawomocnego wyroku.

Wszystko zaczęło się 7 marca 2019 roku na jednym z białostockich osiedli, kiedy dwaj sprawcy wepchnęli kobietę i jej wówczas trzyletnią córkę Amelię do samochodu i odjechali. Kilkaset metrów dalej porzucili ciemnoniebieskiego citroena, którym uciekali i przesiedli się do kolejnego auta, opla astry. Oba samochody pochodziły z wypożyczalni.

Zarzut porwania oraz zainstalowania w aucie czujnika GPS

Trzy lata więzienia w pierwszej instancji

Sąd Rejonowy w Białymstoku za nielegalne zamontowanie nadajnika GPS wymierzył mu karę roku, a za bezprawne pozbawienie wolności żony i córki - 2,5 roku więzienia. Łączny nieprawomocny wyrok, to trzy lata więzienia, do tego zakaz kontaktowania się bezpośredniego i poprzez telefon czy internet oraz zakaz zbliżania się do pokrzywdzonych (na bliżej niż 50 metrów) na okres 10 lat. Zasądził także na rzecz kobiety i dziecka po 10 tys. zł nawiązki.

Sąd Okręgowy w Białymstoku nie miał wątpliwości, że kobieta i dziecko - wbrew ich woli - były pozbawione możliwości podejmowania decyzji co do przemieszczania się, a działania oskarżonego były przemyślane i szczegółowo zaplanowane. Sąd ocenił, że była to próba ze strony ojca doprowadzenia "samowolnie i wbrew woli", by córka wróciła do Niemiec.