Nie żyją ojciec, matka, ich 10-letnia córka i babcia. W domu wybuchł gaz, ale przyczyna śmierci była inna

Rodzice, ich 10-letnia córka i babcia dziewczynki zginęli w jednym z domów jednorodzinnych w Białymstoku. Według ustaleń śledczych to mężczyzna miał zabić dwie kobiety i swoją córkę, a następnie odkręcić gaz i popełnić samobójstwo. Rodzina miała założoną niebieską kartę.

Do eksplozji gazu doszło w murowanym budynku trzykondygnacyjnym na ulicy Kasztanowej w Białymstoku. Na miejscu pracowało dziesięć zastępów straży pożarnej, w tym grupa poszukiwawcza.

- Tuż po godzinie 12 otrzymaliśmy informację o wybuchu gazu w budynku jednorodzinnym. Kiedy na miejsce przyjechali strażacy, faktycznie w budynku jednorodzinnym na ulicy Kasztanowej trwał pożar, na zewnątrz wyleciały okna, drzwi tego budynku, tak że wyglądało na to, że był tam wybuch - mówił na antenie TVN24 brygadier Paweł Ostrowski ze straży pożarnej w Białymstoku.

Jak mówił strażak, jedna z postronnych osób wyniosła z budynku dziecko. Próbowała je reanimować, niestety bezskutecznie. - Strażacy weszli do środka i ewakuowali kolejne trzy osoby dorosłe. Mimo reanimacji nie udało się ich uratować - dodał Ostrowski.

Policja: to nie był nieszczęśliwy wypadek

- Ustalenia są szokujące. Wszystko wskazuje na to, że najprawdopodobniej mamy tutaj do czynienia z rozszerzonym samobójstwem. W tej chwili te oględziny się zakończyły, policjanci wykonują jeszcze oględziny wewnątrz budynku. Dostaliśmy pozwolenie od nadzoru budowlanego do tego, żeby prowadzić dalsze czynności - przekazał Krupa.