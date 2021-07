Wyskoczył przez okno z prokuratury i uciekł. Nikt za to nie odpowie

32-latek został niedługo potem zatrzymany przez policję. Na widok radiowozu próbował jeszcze uciekać. Mężczyzna trafił do policyjnej izby zatrzymań, a 2 lutego został przyprowadzony przez mundurowych do pokoju przesłuchań Prokuratury Rejonowej Białystok-Południe, skąd następnie udało mu się uciec.

W mieście i okolicach ustawiono natychmiast blokady policyjne. Nic to jednak nie dało. Mundurowi złapali uciekiniera po pięciu dniach. Ukrywał się w pustostanie na terenie powiatu monieckiego. Przed Sądem Okręgowym w Białymstoku toczy już jego proces. Grozi mu od trzech do dwunastu lat pozbawienia wolności. Kolejna rozprawa zaplanowana jest na 4 sierpnia.

Przed rozpoczęciem przesłuchania mężczyzna został rozkuty

Prokuratura Rejonowa w Łomży zajęła się ustaleniem, jak to się stało, że mężczyzna zbiegł z pokoju przesłuchań i czy wynikało to z ewentualnych zaniedbań ze strony funkcjonariuszy publicznych.

Mężczyzna został przed rozpoczęciem przesłuchania rozkuty. - To również było zgodne z przepisami, bo nie zachodziły przesłanki do tego, żeby uznać go za osobę niebezpieczną. Jak wynika z relacji funkcjonariuszy, zachowywał się on spokojnie - zaznacza prokurator.