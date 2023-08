Opowieści o "górce saneczkowej" okazały się prawdziwe

- Z tego co wiemy, to ta tak zwana górka saneczkowa (bo zimą dzieci zjeżdżają tu na sankach - przyp. red.) powstała na przełomie lat 50. i 60. Niektórzy mówili, że pod ziemią jest sporo macew, inni – że ich tam nie ma. Przypuszczenia tych pierwszych okazały się prawdą. Choć w samej górce nie znaleźliśmy nagrobków, to u jej podnóża udało nam się wydobyć dokładnie 20 macew – mówi Andrzej Rusewicz z Białystok Cemetery Restoration Fund.