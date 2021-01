Będzie proces za napis "Tęsknię za Tobą, Żydzie" na cmentarnym murze

Sąd Rejonowy w Białymstoku przyjął sprzeciw od wyroku nakazowego. Oznacza to, że postępowanie będzie się toczyło w normalnym trybie – z udziałem stron. Chodzi o sprawę namalowania przez performera Rafała Betlejewskiego na ogrodzeniu cmentarza w Tykocinie (Podlaskie) napisu "Tęsknię za Tobą, Żydzie". Organy ścigania zawiadomiła podlaska konserwator zabytków. Wyrok nakazowy został zaś wydany za wykroczenie, polegające na umieszczaniu w miejscach publicznych napisów bez zgody zarządcy terenu. - Miejmy nadzieję, że tym razem sprawa nie trafi aż do najwyższej instancji i rację przyzna mi już białostocki sąd – komentuje Betlejewski.

"Umieszczenie napisu bez zgody zarządcy"

- Odpowiedzialności za to wykroczenie podlega ten, kto umieszcza w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym ogłoszenie, plakat, afisz, apel, ulotkę, napis lub rysunek albo wystawia je na widok publiczny w innym miejscu bez zgody zarządzającego tym miejscem – mówi Beata Wołosik, wiceprezes Sądu Rejonowego w Białymstoku.

"Chętnie przedstawię swój punkt widzenia"

Sąd nałożył na performera grzywnę w wysokości 800 zł oraz nakazał pokryć wydatki postępowania i opłaty w sprawie. To dodatkowe 150 zł. Jako że wyrok nie był prawomocny, Rafał Betlejewski złożył sprzeciw. Sąd go przyjął. Oznacza to, że wyrok nakazowy utracił moc, a sprawa będzie rozpoznana w normalnym trybie – z udziałem stron.