Niecodzienna akcja ratunkowa. Do studzienki wpadł jeż

Podczas tej interwencji liczyła się każda minuta. Straż pożarna została wezwana do miejscowości Las Dębowy (woj. lubelskie), gdzie w cysternie do przewozu koncentratów owocowych leżało czterech nieprzytomnych mężczyzn. Dwóch z nich chciało wyczyścić wnętrze cysterny, gdy w pewnym momencie doszło do obniżenia się poziomu tlenu. Mężczyźni stracili przytomność, podobnie dwaj kolejni, którzy ruszyli im z pomocą.