Tadeusz Truskolaski będzie po raz piąty ubiegał się o fotel prezydenta Białegostoku. "Jeszcze raz podejmę tę rękawicę"

- Wiele osób już od dawna pytało mnie, czy będą startował. Ta decyzja nie przyszła łatwo z uwagi na to, że sprawuję funkcję prezydenta już wiele, wiele lat. Ale wśród osób, z którymi rozmawiałem - oczywiście najczęściej to były osoby przyjazne - wszyscy po prostu zachęcali mnie do tego, do startu, no i po dość długim namyśle zdecydowałem się, że jeszcze raz podejmę tę rękawicę - powiedział Tadeusz Truskolaski.