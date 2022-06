Tak wiekowego pacjenta dotąd nie mieli. Pan Tadeusz ma 101 lat, właśnie przeszedł operację

czytaj dalej

Agnieszka Głazek, naczelniczka poczty z Pacanowa (województwo świętokrzyskie), ma stracić pracę po tym, jak wdała się w sprzeczkę z ministrem do spraw samorządu Michałem Cieślakiem. - Nogi się pode mną ugięły. Nie wiedziałam, co powiedzieć - opowiadała w rozmowie z TVN24. - Pan dyrektor powiedział mi, że za taki czyn, którego się dopuściłam, jest tylko jedna kara: zwolnienie dyscyplinarne. Bo tyle lat, ile on pracuje, to się jeszcze nie spotkał z taką skargą - relacjonowała kobieta.