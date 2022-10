Białystok. Szpital miałby płacić o 700 proc. więcej za prąd, przetarg unieważniono

czytaj dalej

Według doniesień mediów kolejne unijne miliardy dla Polski stoją pod znakiem zapytania. Chodzi nie tylko o Krajowy Plan Odbudowy, ale także o ponad 75 miliardów euro z Funduszu Spójności. Do tej sytuacji odnieśli się rozmówcy reportera TVN24 w Sejmie. Stanisław Biernat, były wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego ocenił, że brak zmian wymaganych przez UE, a tym samym blokowanie unijnych pieniędzy to "niepatriotyczne działanie na szkodę Polski". - Czy rzeczywiście działamy do końca w interesie polskiej racji stanu? - pytała była premier Hanna Suchocka. W podobnym tonie wypowiedział się też marszałek Senatu Tomasz Grodzki.