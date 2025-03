Szczątki ludzkie na placu budowy. Najpewniej pochodzą z żydowskiego cmentarza

- Zaczęło się od tego, że zadzwonił do mnie kolega, który zauważył tu ludzkie szczątki. Udałem się na miejsce. Przyjechała też policja i służby konserwatorskie. Następnego dnia znów byłem na miejscu i zauważyłem, że część szczątków nadal leżała w ziemi. Były to fragmenty twarzoczaszki. Na miejscu znów pojawiły się służby – mówi Maciej Zahorski.

Maciej Zahorski: każdy, kto ma sprawniejsze oko, wychwyci, że to ludzkie szczątki

Obok w XIX wieku powstał cmentarz choleryczny

Kilka metrów od miejsca, w którym jesteśmy, przed laty stał mur założonego w 1830 roku żydowskiego cmentarza cholerycznego, który był użytkowany do lat 90. XIX wieku. Część macew i fragmenty ogrodzenia przetrwały jeszcze do lat 60. XX wieku. Po tym jak na początku XXI wieku wybudowano tu ZUS, wydobyte podczas prac szczątki zakopano na skwerze. Powstał też niewielki żywopłot w kształcie Gwiazdy Dawida.

- Fakt, że szczątki zostały znalezione już poza granicami cmentarza, oznacza, że być może granice nie zostały prawidłowo rozpoznane i kirkut sięgał dalej niż jest to widoczne na mapach. Inna hipoteza jest taka, że w tym miejscu nie było cmentarza, ale szczątki zostały tu naniesione wraz ze zwałami ziemi podczas budowy dzisiejszej ulicy Wyszyńskiego. Było to na początku lat 90. Chodziłem tędy do liceum i widziałem, jak to wszystko wyglądało. Zresztą nie tylko ja. Każdy przechodzień mógł zobaczyć leżące w ziemi szczątki. Te które znajdowały się z wierzchu ostatecznie zebrano i gdzieś wywieziono. Te które były głębiej w ziemi, zostały na miejscu – mówi Zahorski.