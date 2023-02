Nie mogą korzystać z toalety za ponad 400 tysięcy

Mieszkańcy Białegostoku nadal nie mogą korzystać z - wartego ponad 430 tysięcy złotych - szaletu miejskiego, który stanął w pobliżu Pałacu Branickich. Wszystko przez to, że nie spełnia, wymaganych przepisami, warunków technicznych. Wykonawca ma naprawić wady, ale wciąż tego nie zrobił. Dostał na to czas najpierw do 19 grudnia, a później do 18 lutego. Miasto spodziewa się kolejnego wniosku o wydłużenie terminu.