Światła pamięci ku czci ofiar akcji likwidacyjnej białostockiego getta zapłonęły w niedzielny wieczór na torach kolejowych w pobliżu dawnego Dworca Poleskiego, z którego do obozów koncentracyjnych odjeżdżały niemieckie transporty Żydów.

Uroczystość była związana z miejskimi obchodami 80. rocznicy wybuchu powstania w białostockim getcie. Historycy uważają to powstanie za drugie po Warszawie - pod względem wielkości - zryw ludności żydowskiej przeciwko hitlerowcom.

Bezpośrednim powodem jego wybuchu były przygotowania do ostatecznej likwidacji getta. Niemcy rozwiesili plakaty, że Żydzi zostaną przesiedleni do Lublina. Grupa bojowników chciała sforsować bramy przy jednej z ulic, co dawałoby szansę na ucieczkę w kierunku Puszczy Knyszyńskiej.