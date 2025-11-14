Oddał w stronę policjantów kilka strzałów. Zostali ranni w rękę i udo Źródło: TVN24

Sąd Rejonowy w Białymstoku zastosował w sobotę środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy, wobec 48-letniego mężczyzny podejrzanego o czynną napaść na funkcjonariuszy. W wyniku ataku dwoje policjantów białostockiego zarządu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości trafiło do szpitala.

Mężczyzna usłyszał ponadto zarzuty karne związane z nielegalnym posiadaniem amunicji oraz posiadania i rozpowszechniania treści przedstawiających seksualne wykorzystanie osób małoletnich.

Wczoraj policjanci z Zarządu w Białymstoku Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości wykonywali czynności procesowe na podstawie postanowienia Prokuratury Rejonowej Białystok – Północ w Białymstoku, wobec mężczyzny podejrzewanego o popełnienie poważnego przestępstwa.



Trzy strzały z karabinka, bez ostrzeżenia

Przypomnijmy: w czwartek policjanci zajmujący się cyberprzestęczością wykonywali czynności procesowe na podstawie postanowienia Prokuratury Rejonowej Białystok - Północ.

Komisarz Marcin Zagórski z zespołu prasowego CBZC w rozmowie z reporterem TVN24 doprecyzowywał, że chodziło o przeszukanie w miejscu zamieszkania 48-latka, w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności osób nieletnich.

Jak poinformował kom. Zagórski, na miejscu była piątka policjantów. Do mieszkania wpuściła ich inna osoba, w pewnym momencie podejrzany, nieoczekiwanie i bez ostrzeżenia, oddał w ich kierunku trzy strzały z karabinka pneumatycznego w chwili, kiedy funkcjonariusze rozpoczynali czynności.

Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo

Policjant ranny został w rękę, a policjantka w udo. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Funkcjonariusze obezwładnili i zatrzymali mężczyznę. W mieszkaniu znaleziono m. in. wiatrówki różnego typu, kuszę, łuk oraz nunczako.