Białystok

"Wleciało kilkadziesiąt obiektów". Służby znajdują kolejne balony z Białorusi

Białystok: w nocy znaleziono szczątki balonu z papierosami
Białystok
Źródło: Google Earth
Dziewięć balonów meteorologicznych, którymi przemycane były papierosy przez polsko-białoruską granicę, zostało odnalezionych przez podlaską policję i Straż Graniczną. Kolejne dwa odkryto na Lubelszczyźnie. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego poinformowało, że w nocy wleciało w polską przestrzeń kilkadziesiąt obiektów. Służby apelują, by w przypadku zauważenia takich balonów, nie zbliżać się do nich, a zdarzenie zgłosić na numer alarmowy 112.

O wykryciu kolejnych balonów, z podczepionymi pakunkami z papierosami bez polskich znaków akcyzy, służby poinformowały w sobotę.

Siedem szczątków balonów ujawnili w nocy funkcjonariusze Straży Granicznej - poinformował w sobotę przed południem ppor. Konrad Szwed z biura prasowego Komendy Głównej SG. Podał, że balony przekroczyły polsko-białoruską granicę na terenie działania placówki SG w Kuźnicy, a ich szczątki znaleziono na terenie miejscowości Kraśniany, Woroniany, Machnacz, Smolanka, Słojniki i Białousy. To miejscowości na terenie powiatu sokólskiego i białostockiego.

Na razie nie wiadomo, ile łącznie paczek papierosów przemycano. Szwed powiedział, że wciąż trwają czynności.

Szczątki balonu z ładunkiem z papierosami znaleziono w Białymstoku
Szczątki balonu z ładunkiem z papierosami znaleziono w Białymstoku
Źródło: KWP Białystok 

Kolejne dwa balony wykryli policjanci. Jeden z nich został znaleziony w Białymstoku przy ul. Włókienniczej. Jak podał młodszy aspirant Konrad Karwacki z zespołu prasowego podlaskiej policji, balon zawisł na drzewie, a na ziemi znajdowało się półtora tysiąca paczek papierosów bez akcyzy.

Drugi balon w tym regionie wykryto na terenie powiatu sokólskiego, w miejscowości Wierzchłowce. Do balonu przyczepiony był pakunek ze 150 kartonami papierosów bez akcyzy.

Dwa balony na Lubelszczyźnie

Kolejne dwa balony przemytnicze ujawnili w sobotę funkcjonariusze Nadbużańskiego Oddziału SG w okolicach Koroszczyna na Lubelszczyźnie (powiat bialski). - W każdym balonie było po półtora tysiąca paczek papierosów. Ich wartość wynosi łącznie 60 tysięcy złotych. Z dużym prawdopodobieństwem balony przyleciały do Polski z terytorium Białorusi - powiedział rzecznik NOSG kpt. Dariusz Sienicki.

Również lubelscy policjanci otrzymali przed południem w sobotę zgłoszenie, że na jednej z posesji w gminie Niedźwiada (powiat lubartowski) została znaleziona porwana część - prawdopodobnie czaszy balonu przemytniczego bez dolnego ładunku. "Trwają czynności mające na celu ustalenie wszelkich okoliczności zdarzenia" - podała policja na portalu społecznościowym.

Apel policji

Policja apeluje, by w przypadku zauważenia podejrzanych pakunków nie zbliżać się do nich i nie dotykać.

"Takie obiekty mogą być wykorzystywane do przemytu i stanowić realne zagrożenie. Zachowaj bezpieczną odległość, nie podejmuj żadnych prób sprawdzenia zawartości, niezwłocznie zadzwoń na numer alarmowy 112" - zaapelował Karwacki.

"Wleciało kilkadziesiąt balonów"

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego podało w sobotę na platformie X, że w nocy z terytorium Białorusi wleciało kilkadziesiąt obiektów.

"Biuro Bezpieczeństwa Narodowego przez całą dzisiejszą noc monitorowało to zdarzenie, zbierając i analizując informacje uzyskane od instytucji wojskowych i cywilnych" - poinformowało w komunikacie. BBN przekazało też, że prezydent RP jest o wszystkim na bieżąco informowany.

Biuro przypomniało, że pod koniec grudnia 2025 roku z kierunku białoruskiego w polską przestrzeń powietrzną wleciało 59 obiektów. BBN - jak podkreślono w komunikacie - nie wyklucza, że tak jak w tamtym przypadku, tak i w tym "mamy do czynienia z prowokacją pod pozorem działania przemytniczego".

Autorka/Autor: ms/tok

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: KWP Białystok 

