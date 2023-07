Słynny mural wróci na ścianę, znów będzie wizytówką Białegostoku. Urząd miasta daje zielone światło

Nie trzeba przechodzić, liczonej w latach, procedury zmiany planu miejscowego, aby na ścianę wieżowca w centrum Białegostoku wrócił mural "Wyślij pocztówkę do babci". Władze miasta twierdzą, że właściciel budynku, czyli urząd marszałkowski może ruszać z pracami bez potrzeby uzyskiwania zgód. Wszystko wskazuje na to, że babcia Eugenia powróci na ścianę jeszcze tego lata.

Był czerwiec 2019 roku, gdy na dawnym budynku rektoratu Uniwersytetu w Białymstoku pojawił się mural "Wyślij pocztówkę do babci". Powstał w ramach festiwalu Up To Date i był dziełem artystów z warszawskiego Good Looking Studio, wykonanym na podstawie wspólnego projektu Jana Estrady-Osmyckiego oraz zespołu kreatywnego FUTD. Przedstawiał (zmarłą w kwietniu 2022 roku) babcię dziennikarza radiowego Andrzeja Bajguza. Chodziło o pokazanie, jak ważne jest to, aby nie zapominać o podtrzymywaniu relacji z bliskimi.