Śledztwo w sprawie Mariana Banasia przedłużone

Nikomu nie postawiono zarzutów

Dodał, że śledztwo w dalszym ciągu prowadzone jest in rem, czyli w sprawie. - Co oznacza, że nikomu nie przestawiono zarzutów - wyjaśnił prokurator.

Do prokuratury wpłynęły trzy zawiadomienia

- Zapadła decyzja o wszczęciu śledztwa. Jest ono prowadzone w sprawie złożenia fałszywych oświadczeń majątkowych poprzez podanie nieprawdy co do wysokości zgromadzonych środków pieniężnych, a także podania nieprawdy co do osiągnięcia dochodu z tytułu innej działalności polegającej na wynajmowaniu posiadanych nieruchomości. Drugim wątkiem śledztwa jest złożenie zawierających nieprawdę deklaracji podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych poprzez zatajenie wysokości dochodu uzyskanego z tytułu wynajmu posiadanych nieruchomości, przez co narażono podatek na uszczuplenie w kwocie, które dotąd nie ustalono. Przestępstwa te zagrożone są karą nawet do pięciu lat pozbawienia wolności - mówił w 2019 roku w TVN24 Paweł Sawoń.