Śledztwo dotyczące piramidy finansowej. Jest 25. podejrzany, miał być agentem dzieł sztuki

Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali Krzysztofa K. - kolejnego podejrzanego w śledztwie dotyczącym osób prowadzących w Szwecji Galleri New Form, która - zgodnie z ustaleniami śledczych - była organizatorem fikcyjnego obrotu dziełami sztuki na wielką skalę. Mężczyzna usłyszał zarzuty w Prokuraturze Regionalnej w Białymstoku. Miał pełnić funkcję agenta dzieł sztuki. Sprawę Galleri New Form w 2018 roku opisywali dziennikarze "Superwizjera" TVN.

Krzysztof K. został zatrzymany przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 12 kwietnia w Gdańsku - podało biuro prasowe Ministra Koordynatora Służb Specjalnych.

"Zatrzymanie jest efektem śledztwa dotyczącego dwóch osób prowadzących w Szwecji galerię sztuki Galleri New Form. Krzysztof K. od stycznia 2013 r. do co najmniej października 2017 r. pełnił funkcję agenta w przedsięwzięciu polegającym na inwestowaniu w dzieła sztuki" - przekazano.

Działania w ramach "art inwestycji"

"Działając w ramach tzw. art inwestycji, agent przyjmował od podmiotów i osób fizycznych pieniądze na z góry zadeklarowany czas i oprocentowanie. Jak wykazało śledztwo, wiele z tak zainwestowanych funduszy nie miało zabezpieczenia w realnych dziełach sztuki" - poinformowały służby prasowe.

Według śledczych Krzysztof K. z tytułu otrzymywanych prowizji osiągnął korzyść majątkową w kwocie ponad 19 mln zł oraz 250 tys. euro.

"Funkcjonariusze ABW w toku prowadzonych czynności przeszukali miejsce zamieszkania zatrzymanego" - przekazano.

Usłyszał zarzuty dotyczą prowadzenia działalności parabankowej

Po zatrzymaniu mężczyzna został doprowadzony do Prokuratury Regionalnej w Białymstoku.

- Przedstawione mu zarzuty dotyczą prowadzenia działalności parabankowej. Wobec podejrzanego prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji i poręczenia majątkowego wysokości miliona złotych - poinformował zastępca prokuratora regionalnego w Białymstoku Paweł Sawoń.

Za zarzucane czyny grozi mu do pięciu lat więzienia oraz kara grzywny do 10 milionów złotych.

Galerię prowadziła matka z synem. Oboje usłyszeli zarzuty

Według ustaleń śledczych galeria sztuki Galleri New Form, prowadzona w Szwecji przez Joannę S. i jej syna Mikaela S., oferowała inwestycje w dzieła sztuki.

- Polegały one na nabyciu prawa własności dzieła na okres od co najmniej sześciu miesięcy do roku. Podmiot gwarantował zwrot kapitału powiększony o 36 procent zysku w skali roku poprzez odkupienie udziału po upływie oznaczonego umową terminu. Przy czym wypłata kapitału wraz z oznaczonym zyskiem następowała z wpłat kolejnych inwestorów - wyjaśnił prokurator.

Dodał, że ustalenia śledztwa pozwoliły na sformułowanie wobec Joanny S. i Mikaela S. zarzutów prowadzenia bez zezwolenia działalności bankowej, doprowadzenia klientów do niekorzystnego rozporządzenia mieniem na kwotę prawie 400 milionów złotych, a także prania pieniędzy w kwocie prawie 45 milionów złotych.

Miejscowość, w której mieli przebywać Joanna S. i jej syn Mikael Wojciech Koszczyński z InvestProtect

Krzysztof K. - 25. podejrzany

- Podejrzani byli poszukiwani Europejskim Nakazem Aresztowania. Zostali zatrzymani w Hiszpanii. Aktualnie przebywają w polskich aresztach śledczych - zaznaczył prokurator.

Krzysztof K. jest 25 podejrzaną osobą w tej sprawie. Śledztwo prowadzi Delegatura Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Białymstoku pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Białymstoku.

Ustalenia "Superwizjera" TVN

W lutym 2018 roku "Superwizjer" TVN w reportażu "Piramida finansowa i dzieła sztuki" ujawnił, że Joanna S. prowadziła kilkanaście galerii, a jej klienci stracili kilkaset milionów złotych kupując dzieła sztuki, których nie zobaczyli - otrzymywali jedynie certyfikaty mające świadczyć o ich autentyczności. Sprzedaż certyfikatów, jak wynika z ustaleń prokuratury, była piramidą finansową. Częścią interesu Joanny S. zarządzał jej syn Mikael.

Przedmiotem prowadzonego w Białymstoku śledztwa jest działalność osób reprezentujących Galerię Galleri New Form, znanej wśród celebrytów i oferującej inwestycje w dzieła sztuki (głównie rzeźby). Polegały one na nabyciu prawa własności danego dzieła na okres od - co najmniej - sześć miesięcy do roku.

Śledztwo wobec nich zostało wszczęte na podstawie zawiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej oraz Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie fikcyjnego obrotu artefaktami i funkcjonowania tzw. piramidy finansowej stworzonej wokół Galleri New Form z siedzibą w Trelleborgu w Szwecji.

Prokuratura bada też wątek doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, bowiem początkowo właścicielka galerii wypłacała klientom zyski, potem jednak już tak się nie działo.

