Białystok

"Duże niebezpieczeństwo". Streetworkerka: pracy w okresie silnych mrozów jest szczególnie dużo

Monika Lewko, streetworkerka
Mrozy zagrażają osobom w kryzysie bezdomności. Streetworkerzy apelują o reakcję
Źródło: TVN24
Silne mrozy od kilku dni nie odpuszczają, a temperatura w wielu miejscach w kraju spada poniżej -10 stopni. W takich warunkach najbardziej zagrożone są osoby w kryzysie bezdomności, które często chronią się w pustostanach pozbawionych ogrzewania. Pomoc niosą im streetworkerzy, apelując do mieszkańców o reakcję i czujność. Jeden telefon do policji czy straży miejskiej może uratować ludzkie życie.

Utrzymujące się silne mrozy stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia i życia osób w kryzysie bezdomności. W niskich temperaturach wiele z nich szuka schronienia w pustostanach, które często są nieogrzewane.

Streetworkerzy regularnie sprawdzają miejsca, w których mogą przebywać osoby bezdomne. Monika Lewko, streetworkerka z Białegostoku, podkreśla, że w okresie silnych mrozów pracy jest szczególnie dużo.

- Jestem streetworkerem, moja praca polega na tym, że wychodzę każdego dnia i poszukuję osób w kryzysie bezdomności. Chodząc, proponujemy [osobom w kryzysie bezdomności - red.] przy takich niskich temperaturach, aby przejść do placówek ogrzewalni, w których jest cieplutko. Jeśli ktoś nie chce, jest pod wpływem alkoholu, to te osoby zabieramy na izbę wytrzeźwień, aby mogły przebywać w bezpiecznym miejscu - mówi Lewko.

Streetworkerzy cały czas monitorują sytuację takich osób. - Pracy jest dużo, ponieważ [niska - red.] temperatura cały czas utrzymuje się, jest duże niebezpieczeństwo wychłodzenia organizmu, jest kilkanaście osób, które nie chcą zmienić miejsca przebywania, więc interwencyjnie jeździmy i sprawdzamy - dodaje.

Wybite szyby w pustostanie
Wybite szyby w pustostanie
Źródło: TVN24

Przy temperaturach spadających poniżej -10 stopni wiele z nich szuka schronienia w pustostanach, które nie dają realnej ochrony przed zimnem.

- Ten pustostan ma otwarte okna, więc jest w nim minusowa temperatura, może dochodzić do - 10. W wyższych partiach może być troszeczkę cieplej. Osoby w kryzysie bezdomności wybierają miejsca, w których jest jak najcieplej, mają też wiele kołder, którymi się przykrywają, ale mimo wszystko na pewno nie jest im ciepło - opowiada.

Oferują pomoc, zachęcają do skorzystania z ogrzewalni

Streetworkerzy oceniają stan zdrowia osób bezdomnych i próbują przekonać je do przeniesienia się do bezpiecznych placówek.

- Przede wszystkim w pierwszej kolejności pytamy, czy danej osobie jest zimno. Oferujemy ciepłą herbatę, kawę, też coś do przekąszenia i tak namawiamy poprzez to, że pokazujemy: zobacz, jest bardzo zimno, możesz przejść do innej placówki, a już się zrobi cieplej. Nie możemy innych ludzi zmuszać, mają wybór, ale przy takich temperaturach prosimy i nakłaniamy, żeby zmienić to miejsce - tłumaczy.

Spał w opuszczonym budynku. Był nieprzytomny, ale oddychał

Spał w opuszczonym budynku. Był nieprzytomny, ale oddychał

Poznań
Tragiczny bilans mrozów. Nie żyją dwie osoby

Tragiczny bilans mrozów. Nie żyją dwie osoby

Wrocław

W sytuacji zagrożenia życia kluczowa jest szybka reakcja świadków.

- W pierwszej kolejności zgłaszamy różnym instytucjom, mam na myśli policję, straż miejską czy też streetworkerów, że w danym pustostanie czy nawet na klatce schodowej przebywa osoba w kryzysie bezdomności. Służby odpowiednio reagują, zabierają do miejsc ciepłych - podkreśla streetworkerka.

W Białymstoku działają placówki oferujące schronienie dla kobiet i mężczyzn, a także autobus grzewczy stojący na Rynku Kościuszki, czynny całą dobę.

- Tam można przyjść i się schronić i zaznać ciepła - dodaje Monika Lewko.

pc

TVN24 HD

pc
Autorka/Autor: SK

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

TAGI:
BezdomnośćBiałystokStraż miejska
