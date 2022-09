Miała przekazać pieniądze, żeby "ratować córkę". Przechytrzyła oszustów

czytaj dalej

Przeniesienie działu dotyczącego Unii Europejskiej do kancelarii premiera strasznie osłabiło Ministerstwo Spraw Zagranicznych. MSZ mógłby powiedzieć jedną rzecz: Źle z KPO? W ogóle nas to nie obchodzi. My nie mamy tych kompetencji, nie mamy ludzi - mówił w "Jeden na jeden" w TVN24 były szef MSZ Jacek Czaputowicz. Oceniał polską politykę zagraniczną.