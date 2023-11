Apostazja wicedyrektora Caritas w Białymstoku. "To nie jest Kościół Katolicki, to jest korporacja"

- To nie jest jakiś foch, to jest wynik lat pracy w Caritas i obserwacji. Oprócz tego przez prawie 50 lat byłem katolikiem, obserwowałem to wszystko. Szczególnie duże znaczenie miało uciekanie od ohydnych przestępstw, czyli od pedofilii, udawanie, że tego nie ma w Kościele, oprócz tego przeróżne malwersacje z panem Rydzykiem w roli głównej. To nie jest Kościół Katolicki, to jest korporacja. To, plus 16 lat pracy w Caritas, zadecydowało – wylicza Wiśniewski w rozmowie z tvn24.pl.