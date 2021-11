Do Białegostoku trafiło kilka psów ze schroniska spod Giżycka. "Przyjechały do nas ze strasznego miejsca" 

Do schroniska w Białymstoku przetransportowano osiem zwierząt z likwidowanego schroniska w w miejscowości Bystry (województwo warmińsko-mazurskie), którego właściciele usłyszeli zarzuty znęcania się nad zwierzętami. W ocenie prokuratury psy nie miały zapewnionych odpowiednich warunków bytowych, trzymane były "w stanie rażącego zaniedbania i niechlujstwa".

– Kiedy zobaczyłam stan tego schroniska, byłam w szoku. Nie spełniało ono żadnych podstawowych wymogów. Z ulgą wróciłam do naszego, białostockiego, gdzie psy mają zapewnioną właściwą opiekę i warunki – opowiada Anna Jaroszewicz, kierowniczka schroniska dla zwierząt w Białymstoku.

To właśnie tam trafiło osiem psów z likwidowanego schroniska w Bystrym niedaleko Giżycka. We wtorek (9 listopada) weszli tam prokuratorzy, policja, biegli oraz przedstawiciele dwóch organizacji zajmujących się ochroną zwierząt.

Proceder znęcania się nad zwierzętami miał trwać od pięciu lat

- To, co tam zobaczyliśmy, pozostanie z nami jeszcze długo. W tak zwanej części "szpitalnej", w której przebywało kilkanaście zwierząt po różnych zabiegach, znaleźliśmy chociażby psa po operacji oka, który nie miał w żaden sposób zabezpieczonego oczodołu. Rana wciąż się sączyła. Pies drapał ją nieprzycinanymi pazurami – mówiła we wtorek, w rozmowie z tvn24.pl, Katarzyna Śliwa-Łobacz, prezes Fundacji na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt Mondo CANE.