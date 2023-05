Znaleźli go na wsi pod Białymstokiem, służył jako magazyn. Wyremontują samochód pancerny z lat 30.

czytaj dalej

Żłobek dla każdego dziecka, renta wdowia czy 100 procent wynagrodzenia na chorobowym - to część propozycji Lewicy dla matek i rodzin, przedstawionych na sobotniej konwencji. - Kobiety nie czują się w Polsce bezpiecznie, boją się, że nie zostaną zaopiekowane - mówiła Joanna Scheuring-Wielgus. Wspominała, że na rozwiązanie pierwszej ciąży wróciła z Anglii do Polski i przeżyła "totalny szok". - Wydawało mi się, że jak będę rodziła kolejne dzieci, to opieka i wparcie od państwa będzie raczej wzrastało, a nie cofało się - przyznała. Krzysztof Gawkowski podkreślał zaś, że ważne jest, by "te same prawa i obowiązki" mieli oboje rodzice.