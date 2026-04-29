Sąd zwrócił prokuraturze akt oskarżenia w sprawie Adama Andruszkiewicza

Poseł Adam Adruszkiewicz był w rządzie PiS wiceministrem cyfryzacji
Białystok. Jest akt oskarżenia wobec Adama Adruszkiewicza. Miał kierować podrabianiem podpisów (21.04.2026)
Źródło: TVN24
Sąd Rejonowy w Białymstoku chce, aby prokuratura uzupełniła braki formalne w akcie oskarżenia wobec Adama Andruszkiewicza. Śledczy muszą między innymi wskazać pełną kwalifikację prawną czynów. Mają na to 10 dni.

Sąd Rejonowy w Białymstoku powołał się w swoim zarządzeniu na przepis art. 337 paragraf 1 Kodeksu postępowania karnego (dotyczy kontroli aktu oskarżenia - red.). Dał Prokuraturze Regionalnej w Lublinie 10 dni na uzupełnienie aktu oskarżenia. Ten wpłynął do sądu w ubiegłym tygodniu i dotyczył podrabiania list poparcia kandydatów Ruchu Narodowego do sejmiku województwa podlaskiego. Wśród oskarżonych jest m.in. Adam Andruszkiewicz - obecny wiceszef Kancelarii Prezydenta RP (polityk zgadza się na podawanie jego danych - red.).

Źródło: Radek Pietruszka/PAP

Wskazać pełną kwalifikację prawną czynów, dołączyć odpisy

Sąd uznał, że akt oskarżenia zawiera braki formalne. Śledczy mają wskazać pełną kwalifikację prawną czynów zarzucanych trójce osób oskarżonych, dołączyć odpisy aktu oskarżenia oraz wskazać w opisie czynu zarzucanego Adamowi Andruszkiewiczowi okoliczności jego popełnienia, zgodnie z treścią art. 270 par. 1 Kodeksu karnego. Chodzi o przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów.

Art.  270. § 1. Kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
Kodeks karny

Według KPK, prokuratura ma tydzień na usunięcie braków formalnych (sąd, biorąc pod uwagę wolny najbliższy piątek, wydłużył ten termin do 10 dni), ale może też złożyć zażalenie na zarządzenie sądu.

Na razie nie odniosła się do decyzji sądu.

Prokuratura: kierował podrabianiem podpisów

Lubelska prokuratura regionalna zarzuca Adamowi Andruszkiewiczowi - obecnie zastępcy szefa Kancelarii Prezydenta RP - że od 15 września do 6 października 2014 roku w Białymstoku, będąc liderem Młodzieży Wszechpolskiej, kierował podrobieniem przez inne osoby list osób udzielających poparcia kandydatom zgłaszanym przez KW Ruch Narodowy w okręgu wyborczym nr 3 w wyborach do sejmiku województwa podlaskiego.

Według śledczych, Andruszkiewicz miał, jako lider Młodzieży Wszechpolskiej, wydawać polecenia związane ze sporządzaniem podrobionych list poparcia dla kandydatów w wyborach zarządzonych na 16 listopada 2014 roku.

Prokuratura opiera się na wyjaśnieniach innego z oskarżonych, odwołuje się też do przywódczej pozycji Andruszkiewicza w działalności MW oraz jego roli w zbieraniu podpisów, odpowiedzialności za zgromadzenie list oraz do faktu zlecania innym osobom zbierania podpisów, co - zdaniem śledczych - potwierdzają świadkowie.

Dwaj pozostali przyznali się do winy

Andruszkiewicz nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Twierdzi, że sprawa ma charakter polityczny.

Zarzuty m.in. bezprawnego przetwarzania danych osobowych, posługiwania się nielegalnie utworzonym zbiorem danych i podrabiania podpisów na listach poparcia śledczy postawili także dwóm innych osobom, objętym tym samym aktem oskarżenia. Jak podawała prokuratura, obaj mężczyźni przyznali się do winy.

Prokuratura wnioskuje w ich przypadku o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzenia rozprawy.

Jan Kunert

Niemal 12 lat śledztwa

Śledztwo sięga listopada 2014 roku, kiedy po zawiadomieniu Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Białymstoku, wszczęła je Prokuratura Rejonowa Białystok-Południe. Od 2016 roku sprawą zajmowała się Prokuratura Okręgowa w Białymstoku. W lutym 2019 roku śledztwo zostało przekazane do Prokuratury Regionalnej w Lublinie, która wyznaczyła Prokuraturę Okręgową w Lublinie do prowadzenia sprawy.

W październiku 2024 roku śledztwo zostało przejęte ponownie przez Prokuraturę Regionalną w Lublinie, która wzięła pod lupę 1761 podpisów na listach wyborczych, z czego 501 mogło zostać porównane przez biegłych z materiałem kreślonym przez potencjalnych sprawców.

W trakcie postępowania przesłuchano 1596 świadków oraz zlecono 59 opinii biegłych z zakresu badania pisma ręcznego. Status podejrzanego miało dziewięć osób, ale wątki dotyczące sześciu z nich zostały wyłączone do odrębnych postępowań.

Andruszkiewicz o kompromitacji

Adam Andruszkiewicz stwierdził w mediach społecznościowych, że odesłanie do sądu aktu oskarżenia jest kompromitacją prokuratury.

"Cały mozolnie budowany za miliardy toporny przekaz rządowej propagandy legł w gruzach" - napisał.

W lutym 2019 roku w TVN24 ukazał się reportaż "Superwizjera", z którego wynikało, że Andruszkiewicza obciążają zeznania jego dawnego współpracownika - Pawła P., byłego członka Młodzieży Wszechpolskiej, który przyznał się do winy, twierdząc, że gdy brał udział w procederze fałszowania podpisów miał zaledwie 18 lat.

Maciej Duda, Łukasz Ruciński
TVN24
Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Radek Pietruszka/PAP

Tomasz Mikulicz
Tomasz Mikulicz
Dziennikarz tvn24.pl
