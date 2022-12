Blisko 1,4 mln zł za przekazanie opon na cele ekologiczne. Sąd uchylił decyzję o nałożeniu kary. SKO chce kasacji

Ponad milion złotych z odsetkami. Taką karę urzędnicy naliczyli właścicielowi zakładu wulkanizacyjnego, który przekazał lokalnej fundacji zużyte opony mające posłużyć do stworzenia ogrodu. Zostało to uznane za pozbycie się odpadów. Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił decyzję o nałożeniu kary. Teraz Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białymstoku złożyło skargę kasacyjną.

Tak zwane opłaty podwyższone były naliczone za lata 2018-2020. To łącznie ponad 1,1 mln zł plus odsetki. Kwota przekracza obecnie 1,38 mln zł.

Miały posłużyć do wzmocnienia nabrzeży stawu

Chodzi o sprawę Sławomira Jakubowskiego, który od 38 lat prowadzi w Suwałkach niewielki zakład wulkanizacyjny. Wszystko zaczęło się w styczniu 2018 roku, kiedy zgłosił się do niego prezes Fundacji Dziedzictwo Suwalszczyzny ze Starego Folwarku koło Wigier, który poprosił o przekazanie niepotrzebnych opon. Miały posłużyć do budowy proekologicznego, permakulturowego ogrodu (takiego, w którym ingerencja człowieka ograniczona jest do minimum). A konkretnie do wzmocnienia zniszczonych przez bobry nabrzeży stawu.