Napisał na murze kirkutu "Tęsknię za Tobą, Żydzie", stanął za to przed sądem. Zapadł wyrok

Napis w ramach projektu mającego na celu upamiętnienie ofiar Holokaustu

- Odpowiedzialności za to wykroczenie podlega ten, kto umieszcza w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym ogłoszenie, plakat, afisz, apel, ulotkę, napis lub rysunek albo wystawia je na widok publiczny w innym miejscu bez zgody zarządzającego tym miejscem – mówiła w styczniu w rozmowie z tvn24.pl Beata Wołosik, wiceprezes Sądu Rejonowego w Białymstoku.

Rafał Betlejewski złożył sprzeciw od wyroku. Mówił nam, napis powstał w ramach ogólnopolskiego projektu społeczno-artystycznego mającego na celu upamiętnienie ofiar Holokaustu i zwrócenie uwagi na wciąż aktualny problem antysemityzmu. Tłumaczył też, że ogrodzenie – w przeciwieństwie do kirkutu – nie jest oryginalne. - To tani odlew betonowy w szalunku drewnianym – podkreślał.

"Czyn nie ma znamion szkodliwości społecznej"

We wtorek (8 czerwca) białostocki sąd rejonowy go uniewinnił. Uzasadniając wyrok sędzia Andrzej Kochanowski potwierdził, że zabytkiem jest wyłącznie cmentarz, a nie jego ogrodzenie. Mówił też, że choć działanie performera wyczerpuje znamiona wykroczenia, o którym mówiła policja, to czyn nie ma znamion szkodliwości społecznej.