W centrum miasta zginął pieszy, świadków nie było. Cztery opinie biegłych i jest ostateczny wyrok

Ta sprawa nie należała do łatwych. Oprócz oskarżonego i jego żony, nie było naocznych świadków. Sporządzono aż cztery opinie biegłych. Ostatecznie 70-letni kierowca, który był oskarżony o spowodowanie śmiertelnego wypadku w centrum Białegostoku został prawomocnie uniewinniony. Sąd uznał, że zawinił 59-letni pieszy, który wszedł na jezdnię bezpośrednio przed samochód.

Do wypadku doszło w lutym 2018 roku w ścisłym centrum Białegostoku - na skrzyżowaniu ulic Bohaterów Getta i Żabiej. 59-letni mężczyzna doznał bardzo poważnych obrażeń i zmarł w szpitalu, po tym jak został potrącony na przejściu.

Prokuratura zarzucała oskarżonemu spóźnioną reakcję

Prokuratura ostatecznie oskarżyła jednak kierowcę o to, że umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym w ten sposób, że - zbliżając się do przejścia dla pieszych - nie zachował szczególnej ostrożności i spóźnił się z reakcją na wejście pieszego na jezdnię, na skutek czego doszło do potrącenia i obrażeń skutkujących śmiercią.