Był oskarżony o podżeganie do zabójstwa eksżony i teściowej. Został prawomocnie uniewinniony

Zdaniem prokuratury, Algierczyk - oprócz zlecenia dwóch morderstw - chciał też zlecić porwanie pięcioletniej córki, którą miał wywieźć z Polski za granicę. Miał za to wszystko oferować 100 tysięcy euro.

Organy ścigania zajęły się sprawą, gdy współosadzony - skazany na 25 lat więzienia m.in. za działalność w zorganizowanej grupie przestępczej i podżeganie do zabójstwa (wcześniej również np. za składanie fałszywych zeznań - opowiedział o tym więziennemu psychologowi.

Sąd Okręgowy w Białymstoku w pierwszej instancji uniewinnił oskarżonego 38-latka. Uznał, że zeznania świadka, który miał otrzymać propozycję popełnienia zbrodni, są niewiarygodne. Apelację w tej sprawie złożyła prokuratura, która chciała uchylenia wyroku i zwrotu sprawy do sądu pierwszej instancji. Sąd drugiej instancji wyrok uniewinniający jednak utrzymał.

Prokuratura oskarżała 38-latka o podżeganie do zabójstwa. Mężczyzna został prawomocnie uniewinniony

Prokuratura: sąd dokonał swobodnej oceny materiału dowodowego

38-latek od początku nie przyznawał się do zarzutów. W tej sytuacji kluczowa była ocena wiarygodności zeznań świadka, w połączeniu z takimi dowodami, jak np. zeznania byłej żony czy psychologa z aresztu śledczego. Sąd Okręgowy w Białymstoku uznał, że doszło do pomówienia oskarżonego przez świadka, którego zeznania były niewiarygodne.

Druga instancja podzieliła zdanie pierwszej

Uzasadniając wyrok w imieniu trzyosobowego składu sędziowskiego, sędzia Halina Czaban podkreślała, że nie można zarzucić sądowi pierwszej instancji wadliwej oceny materiału dowodowego. Przyznała, że sprawa sprowadza się przede wszystkim do oceny zeznań głównego świadka. A w jej ocenie, sąd pierwszej instancji prawidłowo wywiódł, że "jest to świadek całkowicie niewiarygodny".

Sąd: świadek jest osobą, która manipuluje otoczeniem

Sędzia przypomniała, że świadek ma bogatą przeszłość kryminalną i odbywa karę 25 lat pozbawienia wolności, a był oskarżony o podżeganie do zabójstwa. Uznała, że sąd pierwszej instancji słusznie uznał, że ta sprawa jest "odbiciem lustrzanym". Sędzia mówiła też, że świadek nadal nie przyznaje się do popełnienia tamtego czynu. Podkreśliła, że w świetle opinii sądowo-psychiatrycznej jest on osobą, która manipuluje otoczeniem i kreuje okoliczności, które mają być dla niego przychylne.