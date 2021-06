Pięć lat po marszu ONR zapadły wyroki. Dwie osoby skazane, pozostali uniewinnieni

Wyrok po wniesieniu subsydiarnego aktu oskarżenia

Jedno ze śledztw - prowadzone najpierw w Białymstoku, a potem w Warszawie - dotyczyło podejrzeń nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych lub wyznaniowych, ale ostatecznie zostało prawomocnie umorzone. To otworzyło drogę do subsydiarnego aktu oskarżenia stron uznanych za pokrzywdzone. Z tego prawa skorzystał Rafał Gaweł (założyciel Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych), który w subsydiarnym akcie oskarżenia zarzucił siedmiu konkretnym działaczom środowisk narodowych, że wobec przedstawicieli społeczności żydowskiej, w tym wobec niego, kierowali groźby karalne poprzez okrzyki: "A na drzewach zamiast liści będą wisieć syjoniści". Czym mieli publicznie nawoływać do nienawiści na tle różnic narodowościowych.