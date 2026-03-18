"Wziął krzyż z ołtarza i rzucił nim"

Białystok. Gestykulował, rzucił krzyżem

Na policję zgłosił się proboszcz jednej z białostockich parafii, który powiedział, że dzień wcześniej inny z księży zauważył na monitoringu, że w ciągu dnia do pustego kościoła wszedł zakapturzony mężczyzna. Podszedł do ołtarza, zaczął wymachiwać rękoma i wykrzykiwać coś w kierunku obrazu Ostatniej Wieczerzy.

Rzucił krzyżem w tabernakulum

"Po chwili opluł leżący na ołtarzu obrus, ale też wziął leżący na ołtarzu krzyż i rzucił nim w tabernakulum. Po tym, szybkim krokiem wyszedł z kościoła, rozsypując leżące przy drzwiach ulotki" – czytamy w komunikacie na stronie Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.

Proboszcz przyznał, że nie było to pierwsze takie zdarzenie. Ten sam zakapturzony mężczyzna wchodził do kościoła już wcześniej w okresie od września do grudnia i zachowywał się w bardzo podobny sposób.

"Podchodził do ołtarza, gestykulował w kierunku obrazu i pluł na ołtarz. Mężczyzna zostawiał także w różnych miejscach odręcznie pisane listy pełne nienawiści skierowane do Boga i kościoła" – informuje policja.

Grozi mu do dwóch lat więzienia

Proboszcz sądził, że sytuacja się uspokoi, jednak gdy zachowanie mężczyzny zrobiło się agresywne, postanowił zgłosić sprawę. Mężczyzna to 33-letni Białostoczanin. Rozpoznał go dzielnicowy po obejrzeniu nagrań z kościelnego monitoringu.

Podejrzany został zatrzymany w miejscu zamieszkania i trafił do policyjnego aresztu. Usłyszał dwa zarzuty obrazy uczuć religijnych. Grozi mu do dwóch lat pozbawienia wolności.

Opracował Tomasz Mikulicz