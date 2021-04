Mogą pomóc w leczeniu raka szyjki macicy, czarnej febry i malarii. Patenty już są, będą badania przedkliniczne

– Podczas gdy lek przeciwnowotworowy na 100 komórek raka szyjki macicy hamuje rozwój ośmiu procent komórek raka, to ekstrakt z plechy żełuczki izidiowej hamuje rozwój 96 procent takich komórek – mówi dr hab. Grażyna Łaska, prof. Politechniki Białostockiej z Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku.

Uzyskała właśnie patenty na medyczne zastosowanie ekstraktów z trzech roślin. Oprócz wspomnianej żełuczki izidiowej, również z wielosiła błękitnego oraz staroduba łąkowego. O ile dwie ostatnie rośliny są rzadkie i objęte w Polsce ochroną, to żełuczka izydiowa jest porostem występującym powszechnie.

Testy potwierdzają, że ekstrakt nie jest szkodliwy dla zdrowych komórek

- Badania nad ekstraktami tej rośliny wykazały szereg obiecujących aktywności. Naukowcy na Uniwersytecie w Missisipi (National Center for Natural Products Research, gdzie prof. Łaska prowadziła badania podczas staży naukowych – przyp. red.) po raz pierwszy spotkali się z tak silnie pozytywnie oddziałującym ekstraktem roślinnym – opowiada prof. Łaska i dodaje, że testy cytotoksyczne potwierdzają ponadto brak szkodliwości ekstraktu na zdrowe komórki organizmu. –To odkrycie bardzo istotnie, daje nadzieję na komercjalizację i wdrożenie naturalnych związków w leczeniu chorób nowotworowych.

Pomoże pokonać czarną febrę

Poza tym ekstrakt z plech żełuczki wykazuje również wysoką aktywność biologiczną wobec komórek pierwotniaka Leishmania donovani , który wywołuje tzw. leiszmaniozę trzewną, zwaną również czarną febrą. To wyniszczająca choroba pasożytnicza, w 90 procent przypadków występująca wśród ubogich i słabo odżywionych mieszkańców Nepalu, Bangladeszu, Brazylii i Sudanu.

Hamuje rozwój bakterii wywołującej sepsę

Kolejną rośliną, która może być wykorzystana w medycynie jest wielosił błękitny. Podczas testów biologicznych wykazał on wysoką aktywność przeciwbakteryjną wobec pałeczki okrężnicy Escherichia coli. To bakteria, która wchodzi w skład fizjologicznej flory bakteryjnej jelita grubego człowieka oraz innych zwierząt stałocieplnych.

Wielosił błękitny. Gatunek rośliny należący do rodziny wielosiłowatych. Lokalna nazwa rośliny to koziełek. W Polsce jest uprawiany i czasem dziczejący. Objęty ścisłą ochroną gatunkową.

Wielosił błękitny. Gatunek rośliny należący do rodziny wielosiłowatych. Lokalna nazwa rośliny to koziełek. W Polsce jest uprawiany i czasem dziczejący. Objęty ścisłą ochroną gatunkową. Politechnika Białostocka

Przeciwmalaryczny ekstrakt z staroduba łąkowego

- To najbardziej śmiercionośny w swoim gatunku pierwotniak, wywołujący najgroźniejszą postać choroby zwaną malarią falciparum i powodujący około miliona zgonów rocznie. Rozwój Plasmodium falciparum w krwi człowieka wiąże się również z rozwojem raka krwi - chłoniaka Burkitta - i jest klasyfikowane jako stadium rakotwórcze z grupy 2A. Zgłoszony wynalazek jest bardzo istotny w leczeniu malarii u ludzi, z możliwością jego zastosowania do produkcji nowych leków przeciwmalarycznych. Ekstrakt z staroduba zahamował, w warunkach laboratoryjnych, wzrost 41 proc. szczepu tego groźnego pierwotniaka – opowiada profesor.

Suplementy diety, produkty farmaceutyczne, leki

Teraz opatentowane rozwiązania czekają na badania przedkliniczne. Profesor Łaska zakłada, że mogły by być one zakończone jeszcze w tym roku, przy minimalnym zaangażowaniu i współpracy innych podmiotów zewnętrznych.

– Gdyby pozytywne wyniki badań biologicznych przeprowadzane w warunkach laboratoryjnych, poza organizmem, mogły być obecnie sprawdzone w badaniach przedklinicznych, z sukcesem moglibyśmy doprowadzić do powstania nowych suplementów diety, produktów farmaceutycznych lub konkretnych leków – podsumowuje autorka odkryć.

Materiały z podlaskich Korycin

Badania nad właściwościami leczniczymi ekstraktów prowadziła w Polsce i w Stanach Zjednoczonych, podczas staży naukowych we - wspomnianym na wstępie - National Center for Natural Products Research na Uniwersytecie w Missisipi. Materiały do badań pobierane były m.in. z hodowli Podlaskiego Ogrodu Ziołowego "Ziołowy Zakątek" w Korycinach.