Rosjanin i Białorusin skazani za szpiegostwo. Mieli gromadzić informacje o polskich jednostkach wojskowych

"Krym to Ukraina: jest i pozostanie. Prawo międzynarodowe - podstawa" - napisał ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Zwarycz. "Polska uznaje niepodległość Ukrainy w jej międzynarodowo ustanowionych granicach" - podkreślił w sobotę szef MSZ Radosław Sikorski. Dzień wcześniej Andrzej Duda udzielił wywiadu, w którym został zapytany o to, czy wierzy, że Ukraina odzyska Krym. Odpowiedział, że Zachód musi wspierać Ukrainę i "nie może się poddać w zwarciu" z Rosją, by nie odrodził się jej imperializm, równocześnie jednak dodał, że okupowany ukraiński Krym, "jeżeli popatrzymy historycznie, to przez więcej czasu był w gestii Rosji".