Rekompensaty dla niesłusznie skazanych Czeczenów. Blisko dwa miliony zł

Sąd Apelacyjny w Białymstoku obniżył rekompensaty dwóm Czeczenom, który zostali niesłusznie pozbawieni wolności w sprawie o terroryzm. Trzeciemu kwota przyznana w pierwszej instancji została podniesiona. Wyrok jest prawomocny. Wcześniej mężczyźni zostali skazani m.in. za rzekomą działalność w zorganizowanej grupie przestępczej, która miała gromadzić pieniądze na potrzeby tzw. Państwa Islamskiego. Zostali jednak uniewinnieni, co otworzyło im drogę do roszczeń.

Byli aresztowani nie przez 33, ale przez 23,5 miesiąca

W przypadku dwóch Czeczenów obniżył przyznane odszkodowania i zadośćuczynienia zgadzając się z wnioskiem prokuratora, że w pierwszej instancji przyjęty został niewłaściwy okres ich aresztowania, bo nie były to 33 miesiące, a 23,5 miesiąca.

Pierwotnie sąd nie uwzględnił mu kary więzienia

Ostatniemu z wnioskodawców przyznaną kwotę podwyższył, bo sąd okręgowy nie uwzględnił w ogóle faktu, iż ten mężczyzna nie tylko był tymczasowo aresztowany, ale też odbył w całości karę więzienia (zanim doszło do ostatecznego uniewinnienia w powtórnym procesie).

Mieli zbierać pieniądze na potrzeby tzw. Państwa Islamskiego

Wnioski o finansowe rekompensaty związane były ze śledztwem, które prowadziła białostocka delegatura Prokuratury Krajowej we współpracy z ABW. Zarzuciła ona czterem Czeczenom, że w 2014 roku działali w zorganizowanej grupie przestępczej, która miała m.in. gromadzić pieniądze na potrzeby działań o charakterze terrorystycznym, prowadzonych przez tzw. Państwo Islamskie (IS).

Twierdzili, że zbierali na działalność niepodległościową czeczeńskich bojowników

Zarówno w śledztwie, jak i przed sądami oskarżeni nie przyznali się do zarzucanych im czynów. Argumentowali, że co prawda pieniądze były zbierane i przekazane (była mowa o kilkunastu tysiącach euro), ale nie na potrzeby IS, lecz na działalność niepodległościową bojowników czeczeńskich walczących o Czeczeńską Republikę Iczkerii.