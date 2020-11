"W tym panteonie nie powinno być miejsca dla ludzi, których czyny rażąco naruszyły wyznawane przez nas wartości"

Decyzja Stolicy Apostolskiej

Przypomnijmy, że 6 listopada Nuncjatura Apostolska w Polsce poinformowała, że kardynał Henryk ma zakaz uczestnictwa w jakichkolwiek celebracjach lub spotkaniach publicznych oraz używania insygniów biskupich. Duchowny został także pozbawiony przez papieża prawa do nabożeństwa pogrzebowego i pochówku w katedrze. Jak poinformowano w komunikacie, to efekt przeprowadzonego dochodzenia "w sprawie oskarżeń wysuwanych pod adresem kard. Henryka Gulbinowicza oraz po przeanalizowaniu innych zarzutów dotyczących przeszłości kardynała".

Kardynał Gulbinowicz był w latach 1976-2004 metropolitą wrocławskim. Od lat przebywał w Domu Księży Emerytów i tam właśnie zastała go decyzja Stolicy Apostolskiej. Po jej ogłoszeniu, jeszcze przed podaniem do publicznej wiadomości, kardynał trafił do szpitala. Jego stan określano jako "bardzo ciężki". 16 listopada 97-letni kardynał Gulbinowicz zmarł w jednym z wrocławskich szpitali.

W ślady Wrocławia

Zaraz po nim głos zabrał Karol Masztalerz z KO, który stwierdził, że również jest osobą wierzącą, ale poprze projekt uchwały. – Choć jest mi z tego powodu bardzo przykro. Uważam jednak, że skoro Stolica Apostolska potwierdziła zasadność oskarżeń, to nie mamy wyboru. Z tym, że z jednym z oskarżeń nie do końca się zgadzam. Chodzi o oskarżenie o celową współpracę kardynała Gulbinowicza z SB. Być może coś takiego miało miejsce, jednak w tamtych czasach wielu kapłanów musiało się kontaktować z SB. Nie wnikając w te sprawy, chcę tylko przypomnieć, że to właśnie dzięki kardynałowi Gulbinowiczowi zostały uratowane fundusze "Solidarności". To on ukrywał też opozycjonistów – podkreślał.