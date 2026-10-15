Stan zwierząt go nie obchodził, bo "nie ma za co ich karmić"
Zaczęło się od tego, że na policję zgłosił się mężczyzna, który powiedział, że kilka dni temu ojciec wziął jego auto i - jadąc ze znajomym – rozbił je w zdarzeniu drogowym.
"Pojazd został odholowany na posesję kolegi ojca w gminie Zawady. Choć zgłaszający był jego właścicielem, znajomy ojca nie chciał samochodu oddać, bo jak twierdził, to właśnie on zapłacił za lawetę" – pisze w komunikacie podkomisarz Malwina Olszewska z Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku.
Policja: psiaki słaniały się na nogach i były osłabione
Policjanci wyjaśnili sprawę i ostatecznie mężczyzna odzyskał swoje auto. Na tym interwencja by się zakończyła, ale zaniepokoił ich wygląd szczeniaków.
"Psiaki słaniały się na nogach i były osłabione. W takim samym stanie były również kocięta. Nigdzie nie było misek z wodą ani z jedzeniem" – podkreśla policjantka.
Stwierdził, że nie ma za co karmić zwierząt
75-letni właściciel posesji tłumaczył, że stan zwierząt go nie obchodzi, bo nie ma za co ich karmić. Żona mężczyzny przyznała natomiast, że zajmuje się tylko i wyłącznie swoimi dwoma psami, a reszta zwierząt ją nie interesuje, bo nie jest ich właścicielką.
To nie jedyne zwierzęta, jakie policjanci odnaleźli na posesji. Były tam m.in. kaczki i kury. Po podwórku chodziła świnia. W zagrodzie zamknięta była natomiast sarna.
Zabrali sześć szczeniaków, dwa dorosłe psy i dwa koty
"O całej sytuacji policjanci poinformowali dyżurnego z łapskiego komisariatu. Na miejsce przyjechał też pracownik fundacji, który zabrał sześć szczeniaków, dwa dorosłe psy i dwa koty" – przekazuje podkom. Olszewska.
Informacje o tym, co zastali policjanci na posesji trafiły też do powiatowego lekarza weterynarii i pracownika urzędu gminy.
Czekają na opinię biegłego
Teraz policjanci ustalają zakres odpowiedzialności właścicieli posesji. Od opinii biegłego z zakresu weterynarii będzie zależało, czy małżeństwo usłyszy zarzuty (chodzi też o trzymania sarny w obejściu – przyp. red.).
Za znęcanie nad zwierzętami grozi do trzech lat pozbawienia wolności, natomiast za znęcanie ze szczególnym okrucieństwem do pięciu lat.