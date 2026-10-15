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Białystok

Stan zwierząt go nie obchodził, bo "nie ma za co ich karmić"

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Zwierzęta były zaniedbane
Białystok. Policjanci zastali zaniedbane zwierzęta. Nie było misek z wodą i jedzeniem
Źródło wideo: KMP Białystok 
Źródło zdj. gł.: KMP Białystok
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Policjanci weszli na jedną z posesji w gminie Zawady pod Białymstokiem w sprawie auta, którego 75-letni mieszkaniec nie chciał oddać właścicielowi. Zauważyli tam zaniedbane psy i koty. Były też kury, kaczki, świnia, a nawet sarna.

Zaczęło się od tego, że na policję zgłosił się mężczyzna, który powiedział, że kilka dni temu ojciec wziął jego auto i - jadąc ze znajomym – rozbił je w zdarzeniu drogowym.

"Pojazd został odholowany na posesję kolegi ojca w gminie Zawady. Choć zgłaszający był jego właścicielem, znajomy ojca nie chciał samochodu oddać, bo jak twierdził, to właśnie on zapłacił za lawetę" – pisze w komunikacie podkomisarz Malwina Olszewska z Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku.

Zwierzęta były zaniedbane
Zwierzęta były zaniedbane
Źródło zdjęcia: KMP Białystok

Policja: psiaki słaniały się na nogach i były osłabione

Policjanci wyjaśnili sprawę i ostatecznie mężczyzna odzyskał swoje auto. Na tym interwencja by się zakończyła, ale zaniepokoił ich wygląd szczeniaków.

"Psiaki słaniały się na nogach i były osłabione. W takim samym stanie były również kocięta. Nigdzie nie było misek z wodą ani z jedzeniem" – podkreśla policjantka.

Nie było misek z wodą i jedzeniem
Nie było misek z wodą i jedzeniem
Źródło zdjęcia: KMP Białystok

Stwierdził, że nie ma za co karmić zwierząt

75-letni właściciel posesji tłumaczył, że stan zwierząt go nie obchodzi, bo nie ma za co ich karmić. Żona mężczyzny przyznała natomiast, że zajmuje się tylko i wyłącznie swoimi dwoma psami, a reszta zwierząt ją nie interesuje, bo nie jest ich właścicielką.

To nie jedyne zwierzęta, jakie policjanci odnaleźli na posesji. Były tam m.in. kaczki i kury. Po podwórku chodziła świnia. W zagrodzie zamknięta była natomiast sarna.

Zabrali sześć szczeniaków, dwa dorosłe psy i dwa koty

"O całej sytuacji policjanci poinformowali dyżurnego z łapskiego komisariatu. Na miejsce przyjechał też pracownik fundacji, który zabrał sześć szczeniaków, dwa dorosłe psy i dwa koty" – przekazuje podkom. Olszewska.

Informacje o tym, co zastali policjanci na posesji trafiły też do powiatowego lekarza weterynarii i pracownika urzędu gminy.

Była też sarna
Była też sarna
Źródło zdjęcia: KMP Białystok

Czekają na opinię biegłego

Teraz policjanci ustalają zakres odpowiedzialności właścicieli posesji. Od opinii biegłego z zakresu weterynarii będzie zależało, czy małżeństwo usłyszy zarzuty (chodzi też o trzymania sarny w obejściu – przyp. red.).

Za znęcanie nad zwierzętami grozi do trzech lat pozbawienia wolności, natomiast za znęcanie ze szczególnym okrucieństwem do pięciu lat.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
PolicjaPodlaskie
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