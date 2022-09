Przez internet zamówił 400 kilogramów cukru, skusiła go "promocyjna oferta". Stracił pieniądze, cukru nie dostał

czytaj dalej

W obwodzie swierdłowskim na Uralu na wojnę z Ukrainą zmobilizowano 59-letniego chirurga. Lekarz Wiktor Djaczok nie widzi na jedno oko, ma problemy ze słuchem i cierpi na raka skóry. "Choroby mężczyzny czynią go niezdolnym do służby, ale komisja wojskowa to zignorowała" - napisała rosyjska niezależna "Nowaja Gazieta. Jewropa".