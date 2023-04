Przeskakuje przez ogrodzenie i niszczy drzewka. Działkowcy mają problem z łosiem

- Co prawda na razie nic nikomu się nie stało, ale to przecież dzikie zwierzę, które w razie, gdy poczuje się zagrożone, może zaatakować. A na terenie ogródków chodzą też dzieci - mówi Roman Cukier, prezes Rodzinnych Ogródków Działkowych "Fasty" w Białymstoku

Strażnicy miejscy zauważyli dziurę w ogrodzeniu

- Za pierwszym razem, gdy przybyliśmy na miejsce, łosia nie było. Widzieliśmy go za to podczas drugiej i trzeciej interwencji. Zabezpieczyliśmy teren i zgłosiliśmy sprawę spółce, która na zlecenie miasta zajmuje się specjalistycznym odłowem dzikich zwierząt. Poinformowaliśmy też działkowców, aby nie próbowali płoszyć łosia, bo ten mógłby wtedy wyrządzić komuś krzywdę - zaznacza.

Prezes ogródków: potrafi bez żadnego problemu przeskoczyć przez ogrodzenie

- Potrafi bez żadnego problemu przeskoczyć przez nasze 1,7-metrowe ogrodzenie. Najlepiej byłoby go na kilka godzin uśpić i wywieźć gdzieś w głąb lasu. Nie łudzę się jednak, że ktoś to zrobi, bo to bardzo skomplikowana operacja, a łoś swoje waży - mówi prezes ogródków działkowych.

Średnio 10 zgłoszeń rocznie z terenu całego miasta

Podwyższenie ogrodzenia lub czerwone chorągiewki

Prezes działkowców mówi o kosztach

A może przekonać działkowców, żeby każdy powiesił fladry we własnym zakresie? - dopytujemy. - Myślę, że z tego też nic by nie wyszło, bo nie każdy by to zrobił - uważa prezes ogródków działkowych.