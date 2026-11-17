Prysnął taksówkarzowi w oczy gazem i zabrał utarg. Gdy go zatrzymali, był zaskoczony
Był późny wieczór, gdy białostocki taksówkarz zaalarmował policję, że został zaatakowany i okradziony przez klienta.
"Z relacji mężczyzny wynikało, że w trakcie przejazdu pasażer taksówki był wulgarny. Po dowiezieniu na miejsce prysnął mu gazem w oczy, zabrał z przestrzeni między siedzeniami tygodniowy utarg - łącznie 1500 złotych i uciekł" – czytamy w komunikacie na stronie Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku.
Nie spodziewał się, że go zatrzymają
Funkcjonariusze ustalili, że za rozbojem stał 27-letni Białostoczanin. Zatrzymali go po dwóch dniach. Szedł akurat ulicą na Osiedlu Leśna Dolina. Nie spodziewał się spotkania z mundurowymi. Ci znaleźli przy nim gaz pieprzowy i pałkę teleskopową.
Mężczyźnie grozi do 15 lat pozbawienia wolności.
Źródło: tvn24.pl