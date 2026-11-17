Białystok Prysnął taksówkarzowi w oczy gazem i zabrał utarg. Gdy go zatrzymali, był zaskoczony Oprac. Tomasz Mikulicz |

Białystok. Prysnął taksówkarzowi w oczy gazem i ukradł tysiąc pięćset złotych Źródło wideo: KMP Białystok Źródło zdj. gł.: KMP Białystok

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Był późny wieczór, gdy białostocki taksówkarz zaalarmował policję, że został zaatakowany i okradziony przez klienta.

"Z relacji mężczyzny wynikało, że w trakcie przejazdu pasażer taksówki był wulgarny. Po dowiezieniu na miejsce prysnął mu gazem w oczy, zabrał z przestrzeni między siedzeniami tygodniowy utarg - łącznie 1500 złotych i uciekł" – czytamy w komunikacie na stronie Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku.

Prysnął taksówkarzowi w oczy gazem Źródło zdjęcia: KMP Białystok

Nie spodziewał się, że go zatrzymają

Funkcjonariusze ustalili, że za rozbojem stał 27-letni Białostoczanin. Zatrzymali go po dwóch dniach. Szedł akurat ulicą na Osiedlu Leśna Dolina. Nie spodziewał się spotkania z mundurowymi. Ci znaleźli przy nim gaz pieprzowy i pałkę teleskopową.

Mężczyźnie grozi do 15 lat pozbawienia wolności.

Miał też przy sobie pałkę teleskopową Źródło zdjęcia: KMP Białystok