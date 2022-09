Postępowanie prokuratorskie w sprawie wolontariuszy na granicy umorzone

czytaj dalej

Czy pan by chciał ustawowo zakazać seksu dla przyjemności? - z takim pytanie zwróciła się do ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka dziennikarka "Gazety Wyborczej" Justyna Dobrosz-Oracz. - Pani jest głupia czy pani po prostu tak mówi tylko? - odparł szef MEiN. W ostatnim czasie minister mówił między innymi, że "jeżeli seks traktuje się wyłącznie jako przyjemność", to "mamy do czynienia z upadkiem wartości".