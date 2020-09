"Aż podskoczyłam, to był tępy, olbrzymi wybuch". Nie żyją cztery osoby, w tym prawdopodobny sprawca tragedii

Niedługo miał stanąć przed sądem za znęcanie się nad swoją rodziną. W poniedziałek przyszedł do domu, w którym mieszkała jego teściowa, żona i dwie córki. Doszło do wybuchu. Przeżyła tylko jedna z nich, której nie było wtedy w domu. Sprawę koszmaru z ulicy Kasztanowej w Białymstoku będą teraz badać śledczy z prokuratury okręgowej.

O wybuchu, do którego doszło w poniedziałek pisaliśmy na tvn24.pl zaraz po zdarzeniu. Wszystko wskazuje na to, że to, co początkowo wyglądało na nieszczęśliwy wypadek, było zbrodnią. Przebywającą w domu 72-latkę, jej 40-letnią żonę i 10-letnią córkę miał zabić członek ich rodziny: 47-letni mężczyzna; odpowiednio zięć, mąż i ojciec ofiar.