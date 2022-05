Nie będzie śledztwa w sprawie zawrócenia migrantów. "Postępowanie funkcjonariuszy było prawidłowe"

Prokuraturę zawiadomili aktywiści. W zawróconej grupie miały być m.in. dzieci i kobieta w ciąży

Strażnicy mówili o grupie sześcioosobowej

"Natychmiast wezwano do niego pogotowie. Po przebadaniu mężczyzny stwierdzono, że nie wymaga on hospitalizacji. Po decyzjach zespołu ratownictwa medycznego, rodzina przebywa w placówce SG. Straż Graniczna podjęła starania, aby umieścić nielegalnych imigrantów w domu otwartym należącym do jednej z fundacji" - podawała wtedy SG na Twitterze.

Sprawa trafiła z Hajnówki do Białegostoku

Zawiadomienia były skierowane do prokuratury w Hajnówce, ale ostatecznie trafiły do Prokuratury Rejonowej Białystok-Północ. Zdecydowała tak białostocka prokuratura okręgowa jako nadrzędna.

Prokuratura: postępowanie funkcjonariuszy Straży Granicznej było zgodne z prawem

Operacja "Śluza" - zemsta Łukaszenki

Akcję ściągania migrantów na Białoruś z Bliskiego Wschodu czy Afryki, by wywołać kryzys migracyjny, opisał na swoim blogu już w sierpniu ubiegłego roku dziennikarz białoruskiego opozycyjnego kanału Nexta Tadeusz Giczan. Wyjaśniał, że białoruskie służby prowadzą w ten sposób wymyśloną przed 10 laty operację "Śluza". Pod płaszczykiem wycieczek do Mińska, obiecując przerzucenie do Unii, reżim Łukaszenki sprowadził tysiące migrantów na Białoruś. Następnie przewoził ich na granice państw UE, gdzie służby białoruskie zmuszają ich, by je nielegalnie przekraczali. Ta operacja wciąż trwa.