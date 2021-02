Aborcje po wyroku TK. Prokuratura chce od szpitala danych pacjentek

Konstytucjonalistka: wyrok obowiązuje po ogłoszeniu

- W tym przypadku nie możemy przyjąć, że tak było, ponieważ wyrok Trybunału Konstytucyjnego został opublikowany dopiero pod koniec stycznia. Do momentu jego ogłoszenia, czyli momentu, gdy został wydrukowany w Dzienniku Ustaw i udostępniony, istniało prawo mówiące o tym, że jeżeli była ku temu przesłanka embriopatologiczna, to kobiety mogły skorzystać z aborcji. Nie ma co do tego wątpliwości. Konstytucja bardzo jasno formułuje moment, od którego wyrok Trybunału Konstytucyjnego obowiązuje – podkreślała konstytucjonalistka.